فريق من 'المركز الوطني للغطاء النباتي' يصل الليث لإيجاد حلول فنية لإزالة 'أشجار المسكيت'

يذكر أن شجرة المسكيت أو ما تسمى بالبرسوبس أو شجرة السّلم الأمريكي أو شجرة الشيطان، هي شجرة شوكية دائمة الخضرة، تنمو تحت ظروف بيئية مختلفة، وهي متوسطة الارتفاع ما بين 5 و6 أمتار، ولها ورقة مركبة لونها أخضر داكن، وتمتلك قدرة هائلة على نشر جذورها تحت الأرض إلى مسافة 500م سطحياً..ويعتبر هذا النبات منافساً قاتلاً لكل أنواع الغطاء النباتي.

