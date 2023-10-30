فرك العينين بشدة.. 6 علامات تشير لضعف نظر طفلك ينبه لها مستشفى حراء

أوضح مستشفى حراء العام، عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، 6 علامات تدل على ضعف النظر عند الأطفال..

وأبان المستشفى، عبر حسابه على منصة 'إكس'، أن 'احمرار العينين، وإمالة الرأس، والحساسية الشديدة من الإضاءة' ضمن علامات ضعف النظر عند الأطفال..وتابع: من علامات ضعف النظر أيضًا لدى طفلك: 'ظهور الحول، وتقريب الكتاب أثناء القراءة، وفرك العينين بشدة'.

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