فرستابن الأسرع في التجارب الحرة الأولى لسباق المكسيك

سجل ماكس فرستابن بطل العالم ثلاث مرات أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى لجائزة مكسيكو سيتي الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات الجمعة بينما جاء سيرجيو بيريز زميله في رد بول في المركز الثالث أمام جماهير بلاده.

واحتل كارلوس ساينز سائق فيراري المركز السابع بينما جاء دانييل ريكاردو سائق ألفا تاوري في المركز الثامن. واحتل لويس هاميلتون سائق مرسيدس المركز 11.سارغنت أول أميركي يحصد نقطة في «فورمولا 1» منذ 30 عاماً«جائزة أميركا الكبرى»: فيرستابن يهيمن... ويرفع عدد انتصاراته إلى 50

وقال أليغري في مؤتمر صحافي، الجمعة: «كرة القدم تتعلق باغتنام الفرص، لكن علينا أن نكون واقعيين، وأن نعمل كل يوم من أجل التحسن حتى يعزز هذا الفريق تطوره... الهدف بوضوح هو أن نكون في المراكز الأربعة الأولى واللعب في دوري أبطال أوروبا العام المقبل. بعدها سنجري تقييماً لما حققناه في نهاية الموسم». headtopics.com

وتابع أليغري: «مباراة السبت صعبة... الاستعداد لها أصعب من مباراة الأحد الماضي. يتمتع فيرونا بقوة بدنية كبيرة ويتطلب جهداً بدنياً على مدار 90 دقيقة... يجب أن نستفيد من انتصار الأحد الماضي من خلال تحقيق نتيجة إيجابية، وإلا فإننا نجازف بإلقاء ما حققناه في البحر».

ودخلت هيرموسو، 33 عاماً، من مقاعد الاحتياط في الشوط الثاني لتُشارك مع منتخب بلادها في المباراة التي جمعته بنظيره الإيطالي ضمن دوري الأمم الأوروبية في ساليرنو، وتمكنت من تسجيل هدف الفوز لفريقها 1 - 0 قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي. وساعدت هيرموسو منتخب بلدها على تعزيز موقعه في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة من الدوري «أي». وكانت اللاعبة قد غابت عن التشكيلة التي سمتها المدربة مونتسيرات توميه في سبتمبر (أيلول) الماضي بهدف «حمايتها». headtopics.com

وعاقب الاتحاد الإيطالي تونالي بالإيقاف لمدة 18 شهراً، أمس (الخميس)، سيتم استبدال دورات علاجية من إدمان القمار بـ8 منها، بعد التوصل إلى تسوية مع مكتب المدعي العام الاتحادي.

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