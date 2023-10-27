فجوة المهارات تلقي بظلالها على طفرة الوظائف

ولكن مع تباطؤ النمو الاقتصادي وقلة الوظائف الشاغرة في الصناعات التقليدية، أصبح عمال التصنيع يعتمدون على وظائف"التكنولوجيا النظيفة" المدعومة فيدراليا في التوظيف.

وكجزء من خطتها للتعافي من الجائحة، سعت إدارة بايدن إلى تحفيز الاستثمار في المشاريع الصناعية الجديدة، كصنع السيارات الكهربائية وتجميع أشباه الموصلات، عبر قوانين الحد من التضخم والرقائق والعلوم. إن هدفها هو إيجاد مئات الآلاف مما تسميه الحكومة"وظائف جيدة الأجر" في مجال التصنيع.

لقد وصل الإنفاق على بناء مرافق التصنيع في أغسطس إلى ثاني أعلى رقم له منذ أن بدأ مكتب الإحصاء في تتبع البيانات في عام 2002، بزيادة 143 في المائة عن الشهر نفسه من عام 2019. لكن الوظائف التي بشرت بمستقبل التصنيع في الولايات المتحدة كانت بطيئة في الظهور، حيث أدى نقص المواد الخام إلى تأخير البناء. وتقول الشركات إنها تكافح من أجل العثور على عمال لديهم المعرفة اللازمة لتشغيل مرافق التكنولوجيا المتقدمة. headtopics.com

ويوضح تيرازاس أنه في حين أن الإنفاق الاستهلاكي المرتفع الذي عزز مكاسب الوظائف في العامين الماضيين قد تباطأ"فهناك بعض النقاط المشروعة حول تغيير أنماط التجارة التي من شأنها أن تدعم فكرة التعافي المستدام الأكثر ديمومة في وظائف التصنيع". ويضيف:"هناك أسئلة عالقة حول إلى أي مدى يمكن أن يستمر ذلك أو سيستمر؟".

بحلول مايو 2022، كان عدد الأمريكيين الذين يعملون في التصنيع أكبر مما كان عليه قبل الجائحة. وبحلول سبتمبر من هذا العام، وظف قطاع التصنيع 13 مليون شخص، ارتفاعا من 12.8 مليون في الشهر نفسه من عام 2019. وتباطأ إيجاد الوظائف ونمو الأجور، لكنه ظل مرتفعا، وفقا لأكبر موقع للوظائف في الولايات المتحدة، إنديد. وفي 22 سبتمبر، كانت هناك زيادة بنسبة 51.3 في المائة في وظائف التصنيع المنشورة على إنديد مقارنة بفبراير 2020. وارتفع إجمالي المنشورات على الموقع بنسبة 26.6 في المائة فقط خلال الفترة الزمنية نفسها. headtopics.com

اقرأ أكثر:

aleqtisadiah »

«التعليم» تعيد فتح باب التقاعد المبكر للمعلمينأعادت وزارة التعليم، فتح نظام فارس للتقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1445 لحين بداية عملية احتساب الاحتياج التعليمي. اقرأ أكثر ⮕

صحفي يتلقى نبأ مقتل عائلته في القصف على غـ،ـزةالصحفي محمد الفرا كان يغطي الأحداث في مدينة البيرة عندما تلقى نبأ مقتل أفراد من عائلته في القصف الإسرائيـ،ـ،لي على غـ،ـزة اقرأ أكثر ⮕

19 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدولية19 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف اقرأ أكثر ⮕

محمد بن سلمان يؤكد لبايدن ضرورة وقف العمليات العسكرية بغزة وإدخال المساعداتتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية.وجرى خلال ا اقرأ أكثر ⮕

حماس: نبحث مع إيران الهجوم الإسرائيلي.. وسبل وقفهأعلنت حركة حماس في بيان في وقت متأخر من مساء الأحد أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد ال اقرأ أكثر ⮕

زحام وإقبال كبير للتقديم على الوظائف.. نجاح كبير يسدل بها 'مهنتي' ستار فعالياتهسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕