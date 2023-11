فتاة تنهي حياتها بطريقة مأساوية بسبب الذكاء الاصطناعي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

كما كتبت الفتاة تغريدة عبر حسابها عبر موقع X (تويتر سابقًا) قبل وفاتها: “الجميع أفضل حالًا بدوني.. أنا لا أنسجم في هذا العالم”.وتوصل تحقيق إلى أن مولي البالغة من العمر 14 عامًا تعرضت لمشاهدة وابل من المواد الانتحارية وإيذاء النفس على وسائل التواصل الاجتماعي، ما ساهم في انتحارها، نتيجة تعرضها إلى الاكتئاب.

