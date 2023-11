فئران تجارب

هذا الصديق كان متحفظًا على حدتي بالطرح، وكمهتم لسلامتي النفسية وأيضا صورتي الاجتماعية؛ يقول إن الحدة لا تناسبك الآن!، وفي المقابل لم أستوعب أنا كيف وصل هو لهذا السلام الذي ينادي به، حاول نقاشي بعدة زوايا ليقودني للقناعة دون إجبار، ولكن كيف لشخص يشعر بصراع داخلي على مستوى معين؛ سيفهم لغة ومنطق شخص يسرح بالنظر لوردة في طور النمو باستمتاع ودهشة!!.

أعتقد أن هذه الفكرة يحتاجها كل شخص يعاني من اضطرابات، لأن أساس نسبة كبيرة من الاضطرابات -وليس جميعها- هو النرجسية العالية، وهذه الحقيقة يجب أن تكون أول درس نفسي علاجي لأي مراجع، لأن قدومه لعيادة نفسية في المقام الأول كونه يعاني من «صدمة» غالبًا، والصدمة هي حدوث أمر سلبي مقابل توقع نرجسي عالي الاستحقاق.

ويأتي مصطلح الخذلان، ثم الشعور بالغبن وهلم جرا.. تابع قصص أبطال دور الضحية، كلها تدور حول بشاعة الفعل غير المتوقع باعتقاد كبير نرجسي عالي الاستحقاق في مقابل ذلك، مشكلاتنا هي المسافة الفاصلة بين قناعاتنا والواقع، كلما نقصت المسافة؛ زاد نضجك النفسي.

قد يكون قرار إنجابك أصلا هو فضول لتجربة تربية طفل!، وقد يكون قرار اهتمام أهلك بك أو عدم الاهتمام هو مجرد تجربة معاكسة لتجربة أخرى رفضوها أو شعروا بالفضول في تطبيقها!، قد تكون خطوة الزواج تجربة لطرف فشل بالحب سابقًا!. هل رأيت الآن الأبعاد؟، إذا استوعبت هذه الحقيقة وقبلتها؛ ستدارك نسبة كبيرة جدًا من الاضطرابات النفسية.أمريكا الرسمية ذات عاطفة قوية تجاه إسرائيل وانحيازها لدولة إسرائيل العنصرية واضح، رغم أن معظم الأمريكيين غير راضيين عن...

