غيابات مؤثرة في مباراة الهلال أمام التعاون

وسيدخل الهلال مباراته أمام التعاون، وهو يعاني من 6 غيابات مؤثرة جدًا، ستجعل الفريق يعاني في تلك المواجهة. ويغيب عن مباراة الهلال أمام التعاون بسبب الإصابة كلًا من: "نيمار جونيور، سلمان الفرج، مصعب الجوير، سيرجي سافيتش".التعاون يغيب عنه لاعب واحد وسيدخل التعاون مباراته أمام الهلال الجمعة المقبل، وهو يعاني من غياب لاعب واحد فقط، وهو البرازيلي فلافيو، بسبب تراكم البطاقات.

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