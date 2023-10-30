غوندوغان ينتقد لاعبي برشلونة بعد الهزيمة أمام ريال مدريد

وقال البالغ من العمر 33 سنة، في تصريحات إعلامية:"أريد أن أكون صادقاً، ولكن بدون مبالغة، لأنني لا أريد أن أقول شيئاً لا ينبغي لي أن أقوله؛ لقد جئت من غرفة تغيير الملابس، ومن الواضح أن الناس (اللاعبون) يشعرون بخيبة أمل، ولكن بعد هذه المباراة المهمة وهذه النتيجة، أود أن أرى المزيد من الغضب وخيبة الأمل".

ويعتقد غوندوغان، أن الفريق لا زال يفتقر إلى معرفة كيفية التعامل مع بعض المواقف، وقال:"هذا جزء من المشكلة. يجب أن تُظهر المزيد من المشاعر عندما تخسر، وعندما تعلم أنه يمكنك القيام بعمل أفضل في مواقف معينة. علينا القيام بخطوة كبيرة للأمام، وإذا لم نفعل ذلك، فإن ريال مدريد وجيرونا سيهربان منا".

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