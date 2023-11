غوتيريش يعرب عن 'صدمته' للغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، الأربعاء. وأضاف دوجاريك، أن"غوتيريش، جدد دعوته الأطراف إلى الامتثال لقواعد القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وينبغي احترام مبادئ التكافؤ واتخاذ الاحتياطات".وذكر دوجاريك، أن غوتيريش،"كرر مطالبته بالإفراج عن جميع الرهائن، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية".

وتابع"الأمين العام مصدوم حيال الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان، والذي أدى إلى مقتل فلسطينيين بما فيهم النساء والأطفال". والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن قصفا إسرائيليا أوقع"400 ضحية بين شهيد وجريح، ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

ومساء الأربعاء، نفذت المقاتلات الإسرائيلية غارة جديدة على مخيم جباليا، تسبب بمقتل وإصابات 400 فلسطيني، وخلفت دمارا واسعا طال عشرات المنازل.

