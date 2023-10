غوتيريش يجدد دعوته لوقف إطلاق النار في غزة ويحمل الجميع مسؤولية ما يجري

وقال غوتيرش في تغريدة عبر منصة إكس:"أكرر دعوتي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في الشرق الأوسط، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وتسليم الإمدادات المنقذة للحياة بالحجم المطلوب".I repeat my call for a humanitarian ceasefire in the Middle East, the unconditional release of all hostages, and the delivery of life-saving supplies at the scale needed.

وأضاف غوتيريش، في بيان، إن"شبكة المساعدات الإنسانية التي تقدم خدمات حيوية لإنقاذ حياة الناس في قطاع غزة المحاصر معرضة لخطر الفشل، ما يهدد بعواقب لا يمكن تصورها على السكان. وأشار إلى أن"النظام الإنساني في غزة يواجه انهيارا كاملا مع عواقب لا يمكن تصورها على أكثر من مليوني مدني ومع اشتداد القصف، تتزايد الاحتياجات بشكل أكثر إلحاحا وهائلة من أي وقت مضى".سياسة

