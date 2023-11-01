غوتيريش يعرب عن 'صدمته' من قصف مخيم جباليا في قطاع غزة

وقالت اللجنة في بيان:"تدين لجنة حقوق الطفل بشدة تصعيد الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد أهداف مدنية في قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 3500 طفل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ونشعر بقلق بالغ إزاء الأطفال الذين ما زال يتم استخدامهم كرهائن".
ودعت اللجنة إلى"وضع حد للضرر المدمر الذي يلحق بحياة الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونحن نضم صوتنا إلى أولئك الذين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار. ونحث على إطلاق سراحوناشدت اللجنة كافة الأطراف"بالسماح لجميع القوافل الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لجميع الأطفال المحتاجين، كما يقتضي القانون الدولي".
وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة"حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.نشرت"سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة"التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.
نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لأمر الهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية، الميجر جنرال يارون فينكلمان للقوات البرية العاملة في قطاع غزة.بعد العثور على رسومات نجمة داوود.. فرنسا تتعهد بمحاربة"معاداة السامية"
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