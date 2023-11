غوتيريش يعرب عن 'صدمته' من قصف مخيم جباليا في قطاع غزة

وقالت اللجنة في بيان:"تدين لجنة حقوق الطفل بشدة تصعيد الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد أهداف مدنية في قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 3500 طفل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، ونشعر بقلق بالغ إزاء الأطفال الذين ما زال يتم استخدامهم كرهائن".

ودعت اللجنة إلى"وضع حد للضرر المدمر الذي يلحق بحياة الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونحن نضم صوتنا إلى أولئك الذين يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار. ونحث على إطلاق سراحوناشدت اللجنة كافة الأطراف"بالسماح لجميع القوافل الإنسانية بالدخول إلى قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لجميع الأطفال المحتاجين، كما يقتضي القانون الدولي".

وثق مقطع فيديو متداول لحظة سقوط صاروخ أمس الثلاثاء وسط طريق سريع أثناء مرور السيارات بالقرب من مستوطنة أسدود جنوبي إسرائيل.في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي عن عدد قتلاه منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة"حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.نشرت"سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة"التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.

نشر الجيش الإسرائيلي فيديو لأمر الهجوم الصادر عن قائد المنطقة الجنوبية، الميجر جنرال يارون فينكلمان للقوات البرية العاملة في قطاع غزة.بعد العثور على رسومات نجمة داوود.. فرنسا تتعهد بمحاربة"معاداة السامية"

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYNEWSARABIA: قصف إسرائيلي على مخيم جباليا يخلف مقتل أكثر من 100 شخصخلف قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، الثلاثاء، مقتل وإصابة أكثر من 250 شخصا.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: لقطات موجعة ومشاهد لا توصف لمأساة مخيم جباليا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةلقطات موجعة ومشاهد لا توصف لمأساة مخيم جباليا سقط أكثر من 400 قتيل وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

BBCARABIC: مخيم جباليا.. قصف إسرائيلي على أكبر مخيم للاجئين في قطاع غزةمخيم جباليا.. قصف إسرائيلي على أكبر مخيم للاجئين في قطاع غزة

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: غارة إسرائيلية تحوّل مخيم جباليا إلى مقبرة جماعية (صور)غارة تحوّل وسط مخيم جباليا في قطاع غزة إلى مقبرة جماعية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

TRTARABI: معظمهم نساء وأطفال.. استشهاد عشرات جراء قصف إسرائيلي ثانٍ لمخيم جبالياخلال ساعات قليلة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجدداً مخيم جباليا شمالي قطاع غزة الأربعاء، مستهدفاً هذه المرة مربعاً سكنياً في منطقة الفالوجا، مخلفاً عشرات الشهداء والمصابين غالبيتهم من النساء والأطفال.

مصدر: TRTArabi | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزةأكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة عشرات المواطنين جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف حيا سكنيا في منطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕