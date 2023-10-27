غوتيريش: غزة ستتكبد 'وابلًا غير مسبوق من المآسي'

وقال غوتيريش، في بيان تلاه المتحدث باسمه: "على الجميع تحمل مسؤولياتهم، إنها لحظة الحقيقة، والتاريخ سيحكم علينا"، وشدد على أن "النظام الإنساني في غزة يواجه انهياراً كاملاً، مع عواقب لا يمكن تصوّرها على أكثر من مليوني مدني".وأضاف: "نظراً للوضع اليائس والمأساوي، لن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة تقديم المساعدات داخل غزة بدون تغيير فوري وجوهري في طريقة تدفق المساعدات".

وأكد أنّ "ما معدله 12 شاحنة دخلت في الأيام الأخيرة يوميا"، عبر معبر رفح، في وقت تعاني غزة حالة حصار، و"الاحتياجات أكبر بكثير من أي وقت مضى".وفي سياق متصل، رأى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن "الكثير من الأشخاص سيموتون قريبا" بسبب الحصار المحكم الذي تفرضه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على قطاع غزة، داعيا إلى توفير مساعدات "كبيرة ومتواصلة".

وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي عقده في القدس "فيما نتكلم الآن يموت أشخاص في غزة، لا يموتون فقط جراء القنابل والضربات، فعدد أكبر بكثير سيموت قريبا من تداعيات الحصار المفروض" على القطاع المحروم من المياه والكهرباء والأدوية. headtopics.com

أضاف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن "الخدمات الأساسية تنهار وتنفد مخزونات الأدوية والأغذية والمياه وبدأت مياه المجاري تفيض في شوارع غزة"، مشددًا على أن شاحنات المساعدة التي دخلت القطاع منذ 21 أكتوبر غير كافية.

وأوضح أن الأونروا لديها وقود يكفي ليوم واحد فقط، مشيرًا إلى أنها بحاجة إلى 160 ألف ليتر من المحروقات في اليوم لتأمين خدماتها، ومؤكدًا أن الأونروا لديها آليات متابعة متينة للمساعدات التي تصلها. وحول حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، أكد لازاريني استشهاد 57 من موظفي الأونروا على الأقل منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري، موضحا أن الحصيلة التي سجّلتها الوكالة الأممية تعكس معدل الحصيلة الإجمالية المعلنة في غزة. headtopics.com

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