غوتيريش ينعي موظفي الأونروا القتلى في غزة

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعهّدا بتسريع تدفق المساعدات إلى غزة، اعتباراً من اليوم الأحد.مع دخول الحرب بين إسرائيل و«حماس» مرحلة جديدة، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الإسرائيليين والعرب للتفكير جدياً في مرحلة ما بعد الحربhttps://aawsat.

وقال البيان إن بايدن أطلع السيسي على جهود أميركا لضمان عدم قيام أي أطراف إقليمية بتوسيع الصراع في غزة. وأضاف فهمي، في بيان، أن الرئيس المصري أكد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر، بالتعاون مع «الأمم المتحدة» وكل الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة. headtopics.com

وأضاف بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيسين بحثا «آفاق التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام؛ بهدف تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقرَّرات الشرعية الدولية».https://aawsat.

كانت الإمارات قد دعت، أمس (السبت)، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بأسرع وقت ممكن، بعدما أعلنت إسرائيل توسيع نطاق عملياتها العسكرية في غزة. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/4635406-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84سيارة إسعاف تقل ضحايا بالقرب من موقع هجوم انتحاري في كابل (أ.ف. headtopics.com

كما يثير وجود مقاتلي التنظيم المتطرف في أفغانستان توترات مع باكستان المجاورة التي تقول إن هؤلاء يعبرون الحدود لضرب أهداف على أراضيها.

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