غوارديولا: مواجهة مانشستر يونايتد مجرد «مباراة عاشرة»

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وفاز يونايتد بقيادة إريك تن هاغ بثلاث مباريات متتالية، بما في ذلك الفوز المثير 1/0 على كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي. وسحق سيتي منافسه يونايتد 6/3 على أرضه الموسم الماضي، لكنه خسر 2/1 على ملعب أولد ترافورد.
وأضاف المدرب الإسباني أنه من السابق لأوانه معرفة الفرق التي ستتنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. مشيراً: «جميع الفرق موجودة في إطار المنافسة. بعض الفرق التي تأخرت قليلا يمكنها العودة... عندما تلعب تسع مباريات فقط، ستحدث أشياء كثيرة بعدها. تأخرنا في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين، ولكن امتلكنا القدرة على الفوز (بلقب الدوري)». headtopics.com
وضرب مدفيديف، المصنف أول في الدورة، بقوة في بداية المباراة وكسر إرسال مواطنه في الشوط الثاني وتقدم 2-0 وحافظ على تفوقه حتى أنهى المجموعة الأولى لصالحه 6-3. وأكد مدفيديف تفوقه على خاتشانوف بفوز رابع تواليا وخامس في ست مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، ويعد هذا هو الفوز الثالث لمدفيديف على خاتشانوف هذا العام، بعد الأول في ربع نهائي دورة أديلايد الأسترالية ونصف نهائي دورة ميامي الأميركية لماسترز الألف نقطة.
وقال مدرب توتنهام في تصريحات قبل مواجهة كريستال بالاس، الجمعة: «ما أردت شرحه هو أن الأفراد بإمكانهم تغيير الطريقة التي يلعب بها الفريق». وأضاف: «لا أؤيد الأقاويل بأننا أصبحنا فريقا أفضل من دون هاري، لأنه في المباراة الأخيرة التي شارك بها معنا كان رائعا وسجل أربعة أهداف». headtopics.com
قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال قبل مواجهة شيفيلد يونايتد إن فريقه قد يفتقد المصاب غابرييل خيسوس «أسابيع عدة» بعد أيام من تألق المهاجم البرازيلي في الفوز على إشبيلية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.