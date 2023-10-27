غزة... توقيت الهجوم البرّي مرهون بردع إيران والمحافظة على نقطة توازن مع الشركاء

حرباً «طويلة»، بينما يجهد الفلسطينيون لالتقاط الأنفاس ووقف الحرب، علّهم يخرجون بمحصلة سياسية، يمكن أن تشكل الحاضنة لمستقبل القطاع. وهذا، بعدما بات واضحاً أن شطب «حماس» من المعادلة هو قرار قيد التنفيذ، مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرح فكرة تشكيل «تحالف دولي» لمقاتلة «حماس»، يشبه التحالف الدولي الذي يقاتل «داعش».

البعض يرى هنا أنه على الرغم من الاقتناع بأن إيران لن تُقدم على أي عمل انتحاري، خارج نطاق «المناوشات» التي تنفذها ميليشياتها في المنطقة، فإن حدة التصريحات الأميركية تجاه طهران تشير إلى تخوّفها من احتمال حصول تصعيد غير متوقع. وفي أقوى تحذير «رادع» ومباشر من مسؤول أميركي رفيع لإيران، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، في الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة ستردّ «بسرعة وحسم» على أي هجوم على القوات الأميركية من إيران أو وكلائها.

في المقابل، مع تزايد أعداد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين الذين تجاوزت أعدادهم 22 ألفاً بين قتيل وجريح، طلب قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل «هدنة إنسانية» لتسهيل توصيل المساعدات وخلق ظروف أكثر أماناً للإفراج المأمول عن الرهائن، ليحصروا الأمر بهذا الجانب فقط. لكن الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، ذكر أن الإدارة تؤيد «فترات التوقف» في الصراع للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. headtopics.com

أيضاً، انتقد موظفون حكوميون ومساعدون لأعضاء الكونغرس من الديمقراطيين رفض بايدن المتكرر وقف إطلاق النار في غزة، وقدّم بعضهم استقالته احتجاجاً. ووقّع 400 من موظفي الكونغرس، من دون الكشف عن هوياتهم، على رسالة إلى رؤسائهم يطالبون فيها بتغيير النهج الأميركي تجاه الحرب. وطالب الموقعون المشرّعين بالمطالبة بوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية، والعودة الآمنة لحوالي 200 رهينة لدى «حماس»، وتوفير مساعدات إنسانية إضافية لغزة.

أما عمّار موسى، الناطق باسم حملة بايدن، فقال إن الرئيس «كان واضحاً في معارضته للإسلاموفوبيا»، ساعياً أيضاً إلى مقارنة تعامل بايدن مع القضايا التي تؤثر على المجتمعات الإسلامية والفلسطينية مع تعامل الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي يتقدّم في استطلاعات الرأي للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة. headtopics.com

اقرأ أكثر:

aawsat_News »

حرب غزة: كيف تستفيد الولايات المتحدة من تأخر الهجوم الإسرائيلي البرّي؟واشنطن، ومنذ الوهلة الأولى، خجولة بشأن دورها في هذه الحرب، لكنها كانت واضحة بخصوص فوائد التريث وأخذ المزيد من الوقت قبل البدء في العملية البرية. اقرأ أكثر ⮕

أردوغان يستفز إسرائيل.. حماس ليست تنظيما إرهابيا بل حركة تحررلا ينبغي لأحد أن ينتظر أن تظل تركيا صامتة على العنف ضد غزة يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ازدادت لهجته ضد إسرائيل مع دخول الحرب على غزة أسبوعها الثالث اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو: نستعد لهجوم بري على غزةأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأربعاء) عن استعدادات لشن هجوم بري على قطاع غزة، رافضاً الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول توقيت العملية وأي معلومات أخرى. اقرأ أكثر ⮕

'أونروا' تحذّر من كارثة في غزة.. وإسرائيل تؤكّد مقتل 310 جنود وأَسْر 229قال مسؤول أممي إن قطاع غزة على شفير كارثة في ظلّ غياب المساعدات الإنسانية وتفشّي الأمراض، مع تشديد الحصار على قطاع غزة الذي يتعرض لغارات جوية مدمرة. اقرأ أكثر ⮕

'إغراق' أنفاق حماس بغاز الأعصاب.. تقرير يكشف خطة إسرائيليةكشف موقع 'ميدل إيست آي' معلومات مفادها بأن الهجوم البري الإسرائيلي المتأخر على قطاع غزة، هو جزء من حملة الحفاظ على عنصر 'المفاجأة' الإسرائيلية. اقرأ أكثر ⮕

رغم توغل ليل الأربعاء.. إسرائيل توافق على تأجيل هجومها البريوافقت إسرائيل على تأجيل تنفيذ الهجوم البري الشامل على قطاع غزة في الوقت الحالي، حسبما ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين. اقرأ أكثر ⮕