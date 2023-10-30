غزة.. التحذير من عواقب أضرار لحقت بمستشفى أمراض السرطان الوحيد في القطاع

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تحطيم 'مستشفى الصداقة التركي' الوحيد المخصّص لمرضى السرطان في القطاع؛ إثر استهدافه بقصفٍ نفّذه الجيش الإسرائيلي..وجاء ذلك في بيان صحافي للطبيب صبحي سكيك مدير عام المستشفى، عبر منصة وزارة الصحة في غزة على 'فيسبوك'..وقال البيان: 'مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني شيّد بتبرعٍ كريمٍ من الحكومة التركية ليصبح نموذجاً إنسانياً طبياً يخفّف من معاناة المرضى الذين أنهكهم الحصار الإسرائيلي'..

وأضاف: 'اليوم هذا المحتل وبكل وحشية يريد أن ينال من هذا الصرح الذي يجسّد جزءاً من حب الشعب التركي لشعبنا الفلسطيني'..وأكّد سكيك أن حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية من جرّاء تحطيم المستشفى وإلحاق أضرارٍ بليغة به نتيجة استهداف الجانب الإسرائيلي محيطه بشكل متكرّر..واختتم سكيك بيانه: 'نطالب الرئاسة والحكومة التركية بوقف العربدة الإسرائيلية وحماية هذا الصرح الإنساني الطبي الذي شكل تحولاً مهماً في رعاية مرضى السرطان في قطاع غزة'..

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