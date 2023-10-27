غزة.. هكذا يعيش النازحون لساحات مجمع الشفاء الطبي

- عائلة الفلسطيني محمد هنية، النازح لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة تعاني حياة يومية صعبة نوصّر على الصمود والبقاء والتضحية.- يعاني هنية مشقة توفير الطعام والشراب بعد قصف الجيش الإسرائيلي المنطقة التي يقطنها وتضرر منزله في الواقع في منطقة شارع النفق بمدينة غزة- رغم الشهداء والقصف والدمار لن نرحل عن هذه الارض ولن نتنازل عن أي شبر من الوطن والارض
ويعاني هنية (42 عاما)، المسؤول عن 30 شخصا من أسرته وأسر إخوته من بينهم 15 طفلا، مشقة توفير الطعام والشراب بعد قصف الجيش الإسرائيلي المنطقة التي يقطنها وتضرر منزله الواقع في منطقة النفق بمدينة غزة، وفق حديثه لمراسل الأناضول.
ويعتمد هنية في طعامه على تلك الطرود الغذائية التي يقدمها أهل الخير في قطاع غزة، ويسعى للتقشف والحفاظ على المأكولات ليكون قوت عائلته في يوم جديد. حال عائلة هنية، لا يختلف كثيرا عن آلاف العائلات النازحة المنكوبة منذ 21 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة. headtopics.com
وتقول الجهات الحكومية إن المياه التي يشربها النازحون في قطاع غزة بفعل الحرب ملوثة، حيث حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، بعد أيام من الحرب من ظهور"أوبئة خطيرة" داخل القطاع، بسبب تداعيات الحرب، أذ أنه ونتيجة لانقطاع التيار الكهربائي، يتم توزيع كميات مياه محددة من آبار عشوائية مياهها ملوثة في القطاع.
وتقول تحرير الملة (44 عاما)، زوجة شقيق محمد"أعد أكلة البندورة بالمياه لعدم توفر زيت الطهي، لا يوجد مياه ولا طعام، نعمل قدر الإمكان على سد رمق الأطفال".وفي وقت الغداء تنشغل، رانية هنية (41 عاما) زوجة محمد، بإعداد وجبة الغداء التي تتكون من الخبز والعدس. headtopics.com