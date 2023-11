غزة.. توقف المولد الرئيسي بالمستشفى الإندونيسي

ولفتت إلى ما حدث في مستشفى الصداقة التركي الذي توقف بسبب نفاد الوقود، وما ترتب عن ذلك من تعريض مئات المواطنين المصابين بالسرطان لمخاطر كبيرة.

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أشرف القدرة، توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، مؤكدا أن هذا سيضع المرضى في خطر محدق.

حذرت وزارة الصحة في غزة مساء يوم الثلاثاء من توقف المولدات الكهربائية الرئيسية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي خلال ساعات.

حرب غزة: عمليات جراحية في أروقة المستشفى 'الوحيد' شمال القطاع يجريها أطباء منهكون

400 قتيل وجريح حصيلة أولية للغارة الاسرائيلية التي استهدفت حياً في مخيم جباليا أمس، الواقع شمال قطاع غزة، بحسب ما أكد مدير المستشفى الاندونيسي الواقع بالقر

صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.

