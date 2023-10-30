غزة..هدنة غائبة ودخول 60 شاحتة مساعدات

وتحدث شهود عيان عن ضربات جوية ومدفعية عنيفة، صباح اليوم (الإثنين)، مع توغل القوات الإسرائيلية مدعومة بالدبابات.

وفيما تجاوز عدد القتلى في غزة أكثر من 8000، وفقا لوزارة الصحة، ذهبت الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار توطئة لهدنة إنسانية تسمح بإدخال مزيد من المساعدات، أدراج الرياح، ولم تجد آذانا صاغية، خصوصا من جانب إسرائيل.

في غضون ذلك، وصلت إلى غزة قافلة مكونة من 60 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، التي أعلنت عبور 47 شاحنة مزودة بكميات كبيرة من الأدوية واللوازم الطبية، والتي تم تجهيزها بناء على طلب من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. headtopics.com

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن غارات جوية إسرائيلية أصابت مناطق قريبة من مستشفيي الشفاء والقدس بمدينة غزة، في وقت اشتبك فيه مسلحون مع القوات الإسرائيلية، قرب معبر إيريز، شمالي القطاع. وجاءت الغارات التي وقعت بالقرب من المستشفيات بعد أن قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس الواقع في منطقة تل الهوى، على الفور، إذ لجأ نحو 14 ألف شخص إلى هناك.وجاء القصف بعد ساعات من نشر إسرائيل صورا لدبابات قتالية على الساحل الغربي للقطاع، ما يشير إلى جهد محتمل لمحاصرة المدينة الرئيسية في غزة بعد يومين من أمر الحكومة الإسرائيلية بتوسيع التوغلات البرية عبر حدودها الشرقية.

وفي شمال إسرائيل، واصل «حزب الله» والجيش الإسرائيلي تبادل إطلاق النار، ما هدد بفتح جبهة ثانية في الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر. وفي الضفة الغربية، قتل الجنود والمستوطنون الإسرائيليون بالرصاص ما لا يقل عن 5 فلسطينيين آخرين، إضافة إلى أكثر من 100 شخص قتلوا هناك، منذ بدء الحرب في غزة. headtopics.com

وتزامن تكثيف العدوان الإسرائيلي مع تصاعد الاحتجاجات الدولية والمطالبة بهدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات الإغاثية.

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