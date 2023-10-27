غزة مصغرة في صحراء النقب..هكذا تدربت إسرائيل على الاجتياح

المحاصر منذ 3 أسابيع، بانتظار كلمة السر لانطلاق الغزو الإسرائيلي، أو توافق القادة العسكريين والسياسيين في تل أبيب على الموعد المناسب.كما هددت بعض الفصائل المدعومة إيرانيا في العراق وسوريا فضلا عن حزب الله برد موجع إذا اجتيحت غزة.

وبين هذا وذاك، حذر خبراء عسكريون ومحللون من ثمن باهظ قد يدفعه الجيش الإسرائيلي جراء الصراع الذي سيتحول إلى حرب شوارع، ما إن تطأ قوات المشاة أرض غزة.يبدو أن القوات الإسرائيلية بنت بنى نسخة طبق الأصل من قرية فلسطينية عامة أطلق عليها اسم"غزة الصغيرة" في قاعدة بصحراء النقب.فقبل يومين شاركت مجموعة من الجنود في تمرين على كيفية اقتحام القرية من الصحراء.

ومن الساتر الترابي على أطراف البلدة الافتراضية، تحركوا بين المآذن البارزة من المساجد والبيوت البيضاء المستطيلة، التي رسم على أسوار بعضها صور للراحل ياسر عرفات، وشبانا يلقون الحجارة. كما واجهوا مسلحين يرتدون قمصانًا سوداء، في محاكاة لمقاتلي حماس، صارخين"إيش، إيش، مكررين الكلمة العبرية التي تعني"نار"، كذلك تدربوا على إخراج الجنود المصابين إلى خارج القرية وكيفية رصد المسلحين داخل المباني.و"غزة الصغيرة" هذه التي بنيت عام 2006 والمعروفة رسميًا باسم مركز التدريب الحضري، التابع للقوات البرية الإسرائيلية.، نضم 600 مبنى. headtopics.com

وتهدف تلك المجمعات المكونة من ثمانية طوابق فضلا عن أكواخ ومدارس، إلى إعداد الجنود الإسرائيليين على المواجهات والاشتباكات داخل الأنفاق وبين المساجد والأسواق الضيقة.إذا بانتظار ساعة الصفر تكثف القوات الإسرائيلية تدريباتها في تلك"القرية" إلا أنها رغم ذلك، ستواجه"معضلة في غزة على الأرض، وفق ما يرى العديد من الخبراء.

وفي السياق، أكد مسؤولون عسكريون إسرائيليون أنه سيكون من المستحيل تحييد قدرات حماس دون الدخول فعليا إلى داخل غزة. لاسيما أن مستودعات الأسلحة والمعدات الحربية التابعة للفصائل مخبأة على حدود القطاع أو في أنفاق تحت الأرض، وبالتالي على حدود إسرائيل عملياً، وفق توصيفهم.فيما أكدت مصادر مطلعة في الغرب والشرق الأوسط أن حماس لديها أنواع مختلفة من الأنفاق الممتدة أميالا طويلة، بعمق 80 مترا، أسفل قطاع غزة الساحلي الذي تبلغ مساحته 360 كيلومترا مربعا، من ضمنها أنفاق للهجوم والتهريب والتخزين والعمليات. headtopics.com

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