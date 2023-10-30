غزة تحت النار... ومطالبات بحماية المدنيين

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وفي اتصاله مع الرئيس المصري، اتفق الرئيسان على «التسريع والزيادة في تدفُّق المساعدة إلى غزة بدءاً من اليوم وبشكل متواصل»، بينما أكد السيسي لبايدن أن مصر «لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية».

كما بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أمس، تداعيات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها مع وزراء خارجية إيران وفرنسا وسريلانكا وإسبانيا ومالطا وتايلاند وجنوب أفريقيا وبلجيكا، كلّاً على حدة. وتلقى الوزير اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ودعا الجانبان إلى أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية. headtopics.com

وفي حين يتبادل الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» اللبناني إطلاق النار يومياً منذ بدء الصراع في غزة قبل 3 أسابيع، أعلن «حزب الله» أنه أسقط «مسيرة إسرائيلية» بصاروخ أرض - جو، في حين قالت «كتائب عز الدين القسام» في لبنان، إنها أطلقت 30 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعهّدا بتسريع تدفق المساعدات إلى غزة، اعتباراً من اليوم الأحد.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن هجمات لجبهة «البوليساريو» الانفصالية. وقال موقع «اليوم 24» المغربي إن الانفجارات التي وقعت في السمارة تعود لهجمات شنتها جبهة «البوليساريو» انطلاقاً من منطقة تفاريتي، وذلك في سابقة خطرة استهدفت فيها أحياء سكنية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «جبهة (البوليساريو) تلعب بالنار، وتوجيه نيرانها نحو المدنيين عمل إرهابي جبان». headtopics.com

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