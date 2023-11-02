غزة تئن... وفتح جزئي لمعبر رفح

وشهدت أزمة معبر رفح انفراجة، أمس، بعدما استقبلت مصر عدداً من الجرحى والأجانب الوافدين من قطاع غزة، بالتزامن مع إدخال شحنات مساعدات جديدة للقطاع. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يتوقع تواصل خروج رعايا بلاده من غزة خلال الأيام المقبلة، كما أفادت بريطانيا وفرنسا بمغادرة مواطنيهما القطاع على مراحل.
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وكذَّب الرئيس التونسي، في كلمة قصيرة مسجلة بثها التلفزيون الحكومي عن جلسة عمل عقدها مع وزير الداخلية، كمال الفقي، الصور التي روّجتها مواقع التواصل الاجتماعي عن حادثة «فرار المساجين المتهمين في قضايا إرهابية خطيرة جداً». وأعلن أن «الحقيقة مغايرة»، وأن التحقيقات والأبحاث تكشف المتورطين في جريمة «تهريب المساجين»، لأن الأمر يتعلق بتهريب، وليس بفرار.
قال تلفزيون «فلسطين» إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي على مربع سكني بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا بقطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية إياد البزم، في مؤتمر صحافي أمس، أن «الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمّر حياً كاملاً في مخيم جباليا»، مضيفاً أن «الاحتلال ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بـ5 قنابل، تزن القنبلة طناً من المتفجرات، دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل». وتابع أن «العدد الأكبر من الضحايا كان من الأطفال والنساء».https://aawsat.
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