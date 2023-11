غزة تئن... وفتح جزئي لمعبر رفح

وشهدت أزمة معبر رفح انفراجة، أمس، بعدما استقبلت مصر عدداً من الجرحى والأجانب الوافدين من قطاع غزة، بالتزامن مع إدخال شحنات مساعدات جديدة للقطاع. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يتوقع تواصل خروج رعايا بلاده من غزة خلال الأيام المقبلة، كما أفادت بريطانيا وفرنسا بمغادرة مواطنيهما القطاع على مراحل.

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4642861-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%C2%AB%D9%85%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1إجراءات أمنية مشددة تعرفها تونس بعد هروب المساجين الخمسة (أ.

وكذَّب الرئيس التونسي، في كلمة قصيرة مسجلة بثها التلفزيون الحكومي عن جلسة عمل عقدها مع وزير الداخلية، كمال الفقي، الصور التي روّجتها مواقع التواصل الاجتماعي عن حادثة «فرار المساجين المتهمين في قضايا إرهابية خطيرة جداً». وأعلن أن «الحقيقة مغايرة»، وأن التحقيقات والأبحاث تكشف المتورطين في جريمة «تهريب المساجين»، لأن الأمر يتعلق بتهريب، وليس بفرار.

قال تلفزيون «فلسطين» إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي على مربع سكني بمنطقة الفالوجا في مخيم جباليا بقطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية إياد البزم، في مؤتمر صحافي أمس، أن «الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمّر حياً كاملاً في مخيم جباليا»، مضيفاً أن «الاحتلال ارتكب مجزرة بقصف حي سكني كامل في منطقة مخيم جباليا بـ5 قنابل، تزن القنبلة طناً من المتفجرات، دمرت حي بلوك 6 بشكل كامل». وتابع أن «العدد الأكبر من الضحايا كان من الأطفال والنساء».https://aawsat.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: رئيس الوزراء المصري: نُجري اتصالات لحل الأزمة الإنسانية «غير المسبوقة» بغزةأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال زيارة لمعبر رفح بين مصر وقطاع غزة، أن مصر تُجري اتصالات على كل المستويات لحل «الأزمة الإنسانية غير المسبوقة» في غزة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

BBCARABIC: حرب غزة: خروج عشرات الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح المصريحرب غزة: خروج عشرات الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح المصري

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: فتح معبر رفح غدًا لاستقبال جرحى من غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةفتح معبر رفح غدًا لاستقبال جرحى من غزة ذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح معبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة غدًا الأربعاء؛ لاستقبال

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: خروج أوائل الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة إلى مصرالمجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة خرجت من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: لحظة مغادرة أول مجموعة من حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةلحظة مغادرة أول مجموعة من حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح غادرت أول مجموعة من الفلسطينيين حاملي الجنسيات الأجنبية والموظفين الدوليين في قطاع غزة عبر معبر

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: خروج أول مجموعة فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر (فيديو)أفاد مصدر مصري مسؤول، بخروج أول مجموعة فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم الأربعاء .

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕