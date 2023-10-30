غدًا.. التعاون يطمح في خطف بطاقة الصعود من الوحدة بكأس الملك

والتقى الفريقان في كأس الملك مرتين، كانت الأولى عام 1990 وانتهت بفوز التعاون 1-0، فيما كانت الثانية عام 2019 وانتهت ايضاً بفوز التعاون 3-0 .ويسير التعاون بشكل مميز في الدوري رغم تعثره بالتعادل أمام الخليج وسيكون تركيزه مصباً على تجاوز ضيفه والتأهل للدور القادم .

أما الوحدة، فرغم المستويات الجيدة إلا أنه تعثر في بعض المباريات كان آخرها الخسارة أمام الاتفاق، ويأمل أن يستعيد توازنه سريعاً ويخطف بطاقة التأهل .

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