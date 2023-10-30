غدًا.. الفتح يسعى لاستمرار التفوق على الشباب في كأس الملك

وحقق الفتح خمسة انتصارات متتالية في مبارياته الخمس الأخيرة، تقدم من خلالها للمركز الرابع في الدوري، ويطمح في استغلال ظروف منافسه للمرور للدور القادم .

في المقابل مازال الشباب يمر بمرحلة انعدام وزن حيث عاد لسكة الهزائم بعدما سقط أمام أبها 1-2، ويحاول اليوم الظهور بشكل مغاير والعودة ببطاقة التأهل .

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