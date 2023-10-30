غدًا.. الاتفاق والنصر يبحثان عن بطاقة ربع نهائي كأس الملك

والتقى الفريقان في المسابقة أربع مرات سابقة، انتهت منها ثلاث بفوز النصر وواحدة بفوز الاتفاق، سجل خلالها النصر 7 أهداف، وسجل الاتفاق 4 أهداف .ويقدم الفريقان مستويات كبيرة في دوري روشن لاسيما النصر الذي يحتل المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن المتصدر، ويتصدر مجموعته الآسيوية، ويأمل في مواصلة نتائج الكبيرة بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو والتأهل للدور المقبل .

في حين ظهر الاتفاق بصورة مختلفة عن المواسم الماضية وقدم مستويات جيدة، ورغم تعثره في مبارياته الأخيرة، إلا أنه نجح في استعادة توازنه بفوزه على الوحدة، ويحاول تجاوز ضيفه هذا المساء والاستمرار في البطولة .

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