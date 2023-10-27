غدًا 'نزال أشرس رجل على وجه الأرض' في انطلاقة 'موسم الرياض 2023'

تنطلق غدًا السبت، فعاليات 'موسم الرياض 2023' في نسخته الرابعة؛ حيث يشهد مباراةَ الملاكمة العالمية والحدث التاريخي الذي يحمل اسم 'نزال أشرس رجل على وجه الأرض'، يتنافس فيه بطل العالم في الملاكمة في الوزن الثقيل 'تايسون فيوري'، وبطل العالم السابق في فنون القتال المختلطة 'فرانسيس إنجانو'، على 'حلبة الرياض'..

انتصارات 'فيوري' جاءت نظير ما يتمتّع به من موهبة، فبالرغم من طول قامته إلا أنه يتقن فن المراوغة، وينتقل بسهولة وسلاسة بين 'وقفة الأرثوذكسي' و'وقفة الساوث باو'، وبرشاقة لافتة في حركة قدميه، ويجيد السيطرة على المسافات؛ مما يمكّنه من مهاجمة خصومه من زوايا غير متوقّعة، إلا أن أكثر ما يميزه ويرجح كفته يتمثّل في دقة توقيته التي تمنحه أفضلية مباغتة الملاكمين، بالتحول المفاجئ إلى الهجوم المضادّ..

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بحضور آل الشيخ... فيوري وانغانو يتبادلان التحديقال الملاكم تايسون فيوري أنه ليس لديه أي شك في أنه سيقضي على خصمه انغانو السبت في نزال أشرس رجل على وجه الأرض في الرياض. اقرأ أكثر ⮕

أساطير الملاكمة يتواجهون في مؤتمر نزال أشرس رجل على وجه الأرضصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕

تركي آل الشيخ يكشف كواليس انطلاق موسم الرياض 2023تركي آل الشيخ يكشف كواليس انطلاق موسم الرياض 2023 اقرأ أكثر ⮕

قبل 48 ساعة من 'نزال أشرس رجل على الأرض'.. 'فيوري وانجانو' يتواجهان في المؤتمر الصحافي قبل الحلبةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

التشكيل المتوقع لـ مباراة الهلال والأهلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةالتشكيل المتوقع لـ مباراة الهلال والأهلي تنطلق غدًا قمة الهلال والأهلي، في الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين ضمن مباريات موسم 2023/ 2024. اقرأ أكثر ⮕

نزال أشرس رجل بالعالم.. فيوري وانجانو وجهًا لوجه بالمؤتمر الصحفيبحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أقيم اليوم في منطقة Kingdom Arena، إحدى مناطق موسم الرياض هذا العام مؤتمر صحافي استباقي لنزال أشرس رجل على وجه الأرض، حضره طرفا النزال فرانسيس انجانو، بطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل، ونظيره تايسون فيوري، بطل المجلس العالمي للملاكمة في الوزن الثقيل. اقرأ أكثر ⮕