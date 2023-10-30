غدًا بهذه المناطق.. حالة من عدم الاستقرار الجوي محملة بأمطار رعدية غزيرة

فاجأ الجميع.. الداخلية الكويتية تتخذ قرارا بشأن إلغاء إقامة العمالة المنزليةكشف المركز العربي للمناخ، أنه من المتوقع أن تشهد أجواء المملكة غدًا حالة من عدم الاستقرار الجوي والمحملة بأمطار رعدية عزيرة.وأوضح أنه من من المتوقع ان تتعرض اجزاء واسعة من شمال شرق ووسط المملكة لحالة عدم استقرار جوي محملة بأمطار رعدية غزيرة والتي يرافقها الرعد وهطول زخات البرد , وتستمر الحالة حتى يوم الاربعاء.

كشف المركز العربي للمناخ، أنه من المتوقع أن تشهد أجواء المملكة غدًا حالة من عدم الاستقرار الجوي والمحملة بأمطار رعدية عزيرة.وأوضح أنه من من المتوقع ان تتعرض اجزاء واسعة من شمال شرق ووسط المملكة لحالة عدم استقرار جوي محملة بأمطار رعدية غزيرة والتي يرافقها الرعد وهطول زخات البرد , وتستمر الحالة حتى يوم الاربعاء.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: twasulnews »

أمطار متوسطة على حائل.. وسكانها يستمتعون بالمناظر الخلابةشهدت منطقة حائل اليوم عصرًا سقوط أمطار متوسطة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وسط توقعات الهيئة العامة للأرصاد بالمملكة استمرار حالة عدم الاستقرار في معظم المناطق كافة. اقرأ أكثر ⮕

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 10 مناطق | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 10 مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن يستمر هطول أمطار رعدية اقرأ أكثر ⮕

أمطار مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على... اقرأ أكثر ⮕

اعرف توقعات الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة على المناطق السعوديةتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة. اقرأ أكثر ⮕

خريطة تعليق الدراسة الحضورية في منطقة مكة غدًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةخريطة تعليق الدراسة الحضورية في منطقة مكة غدًا قررت العديد من الجامعات والإدارات التعليمية في منطقة مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بسبب حالة اقرأ أكثر ⮕

أمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةأمطار غزيرة في المدينة وسيول غرب تبوك هطلت أمطار الخير والبركة على أجزاء واسعة من المملكة شملت المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والجوف وغيرها من المناطق. اقرأ أكثر ⮕