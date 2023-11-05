وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 26 سبتمبر الماضي، استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بشراء مشروع دواجن لإنتاج البيض وإبرام اتفاقيات توريد دواجن منتج للبيض.غدا.. إدراج شركة «كلين لايف» في السوق الموازية وقالت الشركة: إن الأثر المالي للمشروع وفقًا لما تمت الإشارة له في الإعلان السابق والذي توقعت الشركة فيه ظهور الأثر المالي خلال الربع الرابع من العام الحالي 2023م علمًا بأن الإيرادات الحالية تمثل بداية العملية الإنتاجية.

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