غدا ..الاتحاد يخشى مواقف الفيحاء

والتقى الفريقان في المسابقة مرتين كانت الأولى عام 2022 وانتهت بفوز الفيحاء 1-0، فيما كانت الثانية عام 2023 وانتهت بفوز الاتحاد بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 .وتأهل الفيحاء لهذا الدور بعد فوزه على الرياض 2-1، بينما تأهل الاتحاد بصعوبة بالغة وبفضل ركلات الترجيح 7-6 على حساب الخلود بعد التعادل 1-1 .

ورغم خسارة الفيحاء أمام العين الإماراتي في الاسيوية قبل أن يخسر أمام النصر في الدوري إلا أنه يقدم مستويات مميزة في ظل امتلاكه للاعبين أجانب مميزين في الوسط والهجوم، ويتطلع اليوم إلى مسح تلك الخسائر والعودة عبر بوابة الاتحاد .

على الجانب الآخر، مازال الاتحاد يواصل مستوياته الغير مقنعة لجماهيره والتي انعكست سلباً على نتائجه التي تراجعت في آخر المباريات، ويأمل في الظهور بشكل مختلف لتجاوز مضيفه الصعب والعودة بورقة التأهل .

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