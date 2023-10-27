غداً.. الوحدة والاتفاق يتطلعان لتجاوز تعثرهما

يتطلع الوحدة وضيفه الاتفاق إلى تجاوز تعثرهما بالخسارة في الجولة الماضية، عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في مباراة لن تخلو من الإثارة، في ظل رغبة كل منهما في الفوز بنقاطها الكاملة.

والتقى الفريقان في الدوري بما في ذلك الدوري التصنيفي والدوري المشترك، 74 مرة سابقة، فاز الاتفاق في 35 مباراة، وفاز الوحدة في 18 مباراة وحسم التعادل 21 مباراة أخرى، وسجل هجوم فارس الدهناء 128 هدفاً في حين سجل هجوم فرسان مكة 75 هدفا.

ويحتل الوحدة المركز التاسع برصيد 13 نقطة، فاز في أربع مباريات وتعادل في واحدة، وخسر خمس مباريات، فيما يحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 17 نقطة، فاز في خمس مباريات وتعادل في اثنتين وخسر ثلاث مباريات. ولم يحقق الوحدة أي فوز في آخر ثلاث مباريات، حيث تعادل في واحدة وخسر اثنتين كان آخرها أمام الأهلي، ويأمل أن يستعيد توازنه هذا المساء ويحقق العلامة الكاملة للتقدم في سلم الترتيب. headtopics.com

ويغيب عن الوحدة مدافعه المغربي جواد الياميق بداعي الإصابة، وعلاء حجي بسبب الإيقاف، لكنه يضم أسماء جيدة أمثال هدافه النيجيري أوديون إيغالو والأسترالي كريغ غودوين، والبرازيلي انسيلمو دي مورايس والمغربي فيصل فجر ومواطنه منير المحمدي والكوستاريكي اوسكار دوارتي.

ولا يختلف الاتفاق عن مضيفه، فهو لم يعرف طريق الانتصارات في آخر ثلاث مباريات، إذ تعادل أمام الأهلي قبل أن يخسر أمام الفتح ثم الرياض، وهذه النتائج السلبية أثرت على وضعه وأبعدته عن اندية الصدارة، ويطمح في تجاوز تلك النتائج السلبية والعودة بالنقاط الثلاث. headtopics.com

ويبرز في الاتفاق مجموعة من الأسماء المميزة، أمثال قائده الإنجليزي جوردان هندرسون والسويدي روبن كوايسون والأسكتلندي جاك هيندري، والهولندي فاينالدوم والجامايكي ديماراي غراي وعلي هزازي، فيما تبقى مشاركة والفرنسي موسى ديمبيلي مرهونة بمدى جاهزيته الطبية.

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