غارات للاحتلال جنوبي سوريا ردا على إطلاق قذائف باتجاه الجولان

وقال جيش الاحتلال على موقع إكس (تويتر سابقا)، الإثنين،"قبل وقت قصير، هاجمت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي منصات انطلقت منها عمليات الإطلاق الصاروخية الليلة الماضية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.وأفادت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية"كان نيوز"، بأن غارات جيش الاحتلال استهدفت مواقع في منطقة درعا في جنوب سوريا مرتبطة بحلفاء لإيران.

وأكدت مواقع محلية سورية، إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه منطقة الجولان السوري المحتل من قاعدة تل الجموع التي تتمركز فيها قوات النظام السوري وحزب الله اللبناني في ريف درعا.والأحد، قال حزب الله اللبناني، إنه مقاتليه أسقطوا طائرة مسيرة للاحتلال، شرق بلدة الخيام، جنوب لبنان، بصاروخ أرض جو، وأصابوها إصابة مباشرة.

وأعلن الحزب في بيان رسمي، أن الطائرة شوهدت بالعين المجردة، وهي تسقط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد إصابته بالصاروخ. وفي بيانات أخرى، أعلن الحزب أن مقاتليه استهدفوا، قوة مشاة للاحتلال، في موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية الموجهة، وأوققوا إصابات مؤكدة، فضلا عن إصابته تجهيزاته داخل الموقع بصورة مباشرة. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: Arabi21News »

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع عسكرية لـ'حزب الله' الليلة الماضية (فيديو)أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف مواقع عسكرية لـ'حزب الله' اللبناني الليلة الماضية ردا على قيام مسلحين تابعين للحزب بإطلاق قذائف صاروخية من لبنان نحو إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: استعداد حماس للإفراج عن الأسرى 'إرهاب نفسي'ردا على بيان قائد 'حماس' بغزة يحيى السنوار بشأن استعداد الحركة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

إطلاق صواريخ من غزة على دولة الاحتلالأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرار إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه البلدات الحدودية الإسرائيلية اليوم السبت، وسط عمليات برية إسرائيلية باتجاه القطاع المحاصر. اقرأ أكثر ⮕

لجنة أممية: الخطاب العنصري للاحتلال يحرض على الإبادة العرقية ضد الفلسطينيينلجنة أممية: الخطاب العنصري للاحتلال يحرض على الإبادة العرقية ضد الفلسطينيين اقرأ أكثر ⮕

سقوط صواريخ من غزة على إسرائيلأعلن الجيش الإسرائيلي استمرار إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه البلدات الحدودية الإسرائيلية، السبت، وسط عمليات برية إسرائيلية باتجاه القطاع المحاصر. اقرأ أكثر ⮕

مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنانأفادت مراسلتنا مسائ اليوم الأحد بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدات في جنوب لبنان. اقرأ أكثر ⮕