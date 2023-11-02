غارات إسرائيلية مكثفة وقصف مدفعي عنيف على قطاع غزة

يأتي ذلك فيما قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس في بيان إنها استهدفت دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذائف"الياسين 105" المضادة للدروع. ولم تذكر كتائب القسام المزيد من التفاصيل في البيان الذي نشرته عبر حسابها على"تليغرام".
وكان التلفزيون الفلسطيني ذكر أمس الأربعاء أن وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 8805 قتلى. كما أعلنت الوزارة إصابة أكثر من 24 ألف شخص جراء الحرب في غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.هذا وجددت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الدعوة إلى هدنة إنسانية فورية ومستمرة في قطاع غزة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية بموجب القرار الذي أيدته الجمعية العامة بأغلبية ساحقة في 27 أكتوبر.
وأضاف:"ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني بموجب القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة". كما عبرت اللجنة عن قلقها العميق إزاء"تصعيد التوتر وعنف المستوطنين في الضفة الغربية" وحذرت من أن مثل هذه الأفعال"ستزيد زعزعة استقرار الضفة الغربية وتؤدي إلى مزيد من العنف".متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي قالت إن الجيش قصف بنية تحتية ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لجماعة حزب الله داخل الأراضي اللبنانيةفيما تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة لليوم السابع والعشرين على التوالي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن هناك حاجة لوقف مؤقت لإطلاق النار ...
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