غارات إسرائيلية مكثفة وقصف مدفعي عنيف على قطاع غزة

يأتي ذلك فيما قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس في بيان إنها استهدفت دبابة وجرافة إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذائف"الياسين 105" المضادة للدروع. ولم تذكر كتائب القسام المزيد من التفاصيل في البيان الذي نشرته عبر حسابها على"تليغرام".

وكان التلفزيون الفلسطيني ذكر أمس الأربعاء أن وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 8805 قتلى. كما أعلنت الوزارة إصابة أكثر من 24 ألف شخص جراء الحرب في غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.هذا وجددت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف الدعوة إلى هدنة إنسانية فورية ومستمرة في قطاع غزة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية بموجب القرار الذي أيدته الجمعية العامة بأغلبية ساحقة في 27 أكتوبر.

وأضاف:"ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني بموجب القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة". كما عبرت اللجنة عن قلقها العميق إزاء"تصعيد التوتر وعنف المستوطنين في الضفة الغربية" وحذرت من أن مثل هذه الأفعال"ستزيد زعزعة استقرار الضفة الغربية وتؤدي إلى مزيد من العنف".متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي قالت إن الجيش قصف بنية تحتية ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لجماعة حزب الله داخل الأراضي اللبنانيةفيما تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة لليوم السابع والعشرين على التوالي، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن هناك حاجة لوقف مؤقت لإطلاق النار ...

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALARABIYA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA: بلينكن: لن ندعم نية إسرائيل لإدارة غزة.. وهناك خطط بديلةفيما يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجماته على قطاع غزة، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن لن تدعم أي نية إسرائيلية لإدارة قطاع غزة.كما قال خلا

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: الجيش الإسرائيلي يعلق على إطلاق الحوثيين صواريخ على أهداف داخل إسرائيلقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد، دانيال هاغاري، إن الحوثيين 'يريدون تشتيت انتباهنا عن المعركة في قطاع غزة'، في تلق له على إطلاق الحوثيين صواريخ على أهداف إسرائيلية.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: بينهم 3648 طفلاً.. ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 8796أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 8796 شخصا بينهم 3648 طفلاً في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

DW_ARABIC: مقتل العشرات في مخيم جباليا.. وإسرائيل تقول إنها استهدفت قياديا من حماسقتل العشرات وأصيب آخرون في هجمات إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت قيادياً لحماس وتسببت في قتل عدد من مقاتلي الحركة وانهيار عدة أنفاق.

مصدر: dw_arabic | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: غزة.. مناشدات لأردوغان لوقف استهداف إسرائيل مستشفى الصداقة التركيفي أعقاب عدة غارات إسرائيلية استهدفت المستشفى ومحيطه، وهو الوحيد المعني بعلاج مرضى السرطان بقطاع غزة - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: ليلة دامية في غزة.. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على القطاعأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، فجر اليوم الأربعاء، في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في غزة.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕