غارات متواصلة على غزة.. ومشهد قصف ودخان من تل أبيب

مكثفة على تل أبيب.في اليوم الـ21 للحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أنه...وأعلن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، أن عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية ارتفع إلى 7326، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما أضاف المتحدث أشرف القدرة في مؤتمر صحافي، أن أكثر من ثلاثة آلاف طفل من بين قتلى الهجمات، مضيفا أن العدد الدقيق للقتلى الصغار بلغ 3038.كذلك قال القدرة إن استمرار سياسة"التقطير" في إدخال المساعدات الطبية لا يسعف المنظومة الصحية، كما أن عدم دخول الوقود فورا يهدد حياة آلاف الجرحى والمرضى.من غزة (رويترز)

في موازاة ذلك، حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من أن غزة بحاجة إلى مساعدات"متواصلة". ووصف لازاريني المساعدات التي تدخل القطاع حاليا بـ"الفُتات".أما على الجانب الإسرائيلي فأصيب 3 إسرائيليين في قصف صاروخي مكثف من غزة باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل، بحسب مراسل العربية/الحدث.كما تم إغلاق مطار بن غوريون مؤقتا بعد الاستهداف المتكرر لتل أبيب. headtopics.com

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