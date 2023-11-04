عودة 55 مصريًا من العالقين بقطاع غزة إلى مصر

أعلنت هيئة المعابر الفلسطينية عن السماح بعودة 55 مصرياً من العالقين بقطاع غزة إلى مصر، اليوم السبت. وأعلنت أنه سيتم السماح لمجموعة جديدة من حملة الجوازات الأجنبية والمصرية، بينهم عدد من الأطفال، بالسفر عبر معبر رفح إلى مصر في وقت لاحق اليوم. يتزامن ذلك مع عبور قوافل جديدة من شاحنات المساعدات إلى القطاع عبر المعبر حيث من المقرر عبور نحو 50 قافلة. وتضمنت الشاحنات، حسب ما أكد مصدر مصري مسؤول لـ"العربية.

نت"، مواد غذائية ومستلزمات طبية ومقاعد متحركة لذوي الإعاقة و10 آلاف علبة تعقيم للمياه، فضلاً عن مستلزمات خاصة بالمستشفيات والعمليات الجراحية.عبرت صباح اليوم السبت، 50 شاحنة محملة بمساعدات طبية وغذائية من معبر رفح المصري باتجاه معبر"العوجة" تمهيداً لدخولها إلى..

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALHADATH »

:

AAWSAT_NEWS: فلسطينيون يبحثون عن «فرص للنجاة» في المستشفيات المصريةلا يكاد الشاب الفلسطيني إسماعيل الفجن، المقيم في خان يونس بقطاع غزة، يصدق أنه نجا من جحيم القصف الإسرائيلي المستعر على القطاع، بعد وصوله إلى مصر.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر »

RTARABIC: لمنع إدخال الوقود لغزة.. إسرائيل تطلب من أوروبا إرسال سفن مستشفيات إلى مصركشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية عن توجه إسرائيل إلى عدد من الدول الأوروبية والطلبت منها إرسال سفن مستشفيات إلى مصر لعلاج جرحى قطاع غزة بدلا من إدخال الوقود إلى القطاع.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »

RTARABIC: تسيير طائرة إلى العريش لإجلاء 53 أردنيا من غزةأعلنت وزارة الخارجية الأردنية تسيير طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، إلى مطار العريش في مصر، لنقل 53 مواطنا تم إجلاؤهم الأربعاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »

ALARABİYA: هيئة المعابر بغزة: 730 من حاملي الجنسيات الأجنبية يستعدون للمغادرة عبر معبر رفحأعلنت هيئة المعابر بقطاع غزة، السبت، أن 730 من حاملي الجنسيات الأجنبية يستعدون للمغادرة عبر معبر رفح اليوم، فيما تتزايد الدعوات إلى هدنة إنسانية في ظل افتق

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر »

BBCARABİC: حرب غزة: أطفال ونساء ومصابون يعبرون إلى مصر في اليوم الثاني لفتح معبر رفححرب غزة: أطفال ونساء ومصابون يعبرون إلى مصر في اليوم الثاني لفتح معبر رفح

مصدر: BBCArabic | اقرأ أكثر »

RTARABIC: الهلال الأحمر الفلسطيني: 102 شاحنة مساعدات تدخل غزة (صور)أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، يوم الخميس، دخول 102 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح الحدودي مع مصر، ما يرفع إجمالي الشاحنات المستلمة حتى اللحظة إلى 374.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر »