عواصف شديدة وأمطار غزيرة تسقط الأعمدة في هدى الشام  | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك،الجوف,الحدود الشمالية, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

