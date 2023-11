عواصف شديدة وأمطار غزيرة تسقط الأعمدة في هدى الشام (صور)

يذكر أن العديد من المناطق والمحافظات في المملكة، شهدت أمس الأربعاء، هطول أمطار، تراوحت ما بين الخفيفة إلى الغزيرة.هطلت مساء أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المحافظة, شملت مركز الجهراء وضواحيه.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.وفي حائل، هطلت مساء أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني. شهد مركز هدى الشام في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، خلال الساعات الماضية، هطول أمطار غزيرة وعواصف شديدة تسببت في تساقط الأعمدة.ووثقت مجموعة من الصور، سقوط أعمدة الإنارة على الطرق الرئيسية في هدى الشام بسبب العواصف الشديدة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

