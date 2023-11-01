عن غزة الملتهبة وورطة إيران و'محور المقاومة' (1 من 2)

تأريخياً، تشكل"محور المقاومة" كرد تدريجي ومتصاعد على عبارة"محور الشر"، المثيرة للجدل وقتها، التي وردت في خطاب"حالة الاتحاد" للرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش في نهاية كانون الثاني (يناير) 2002.
أفادَ"محور المقاومة" إيران كثيراً، إذ استطاعت عبره استنزاف وإزعاج بعض خصومها الأقوياء كما في مدها فصائل"المقاومة" العراقية المختلفة بالأسلحة والأعتدة لاستهداف القوات الأميركية في العراق وفي استخدام الحوثيين للضغط على السعودية، واستنفار كل مواردها المباشرة كالحرس الثوري الإيراني وغير المباشرة كتشكيلات محور المقاومة اللبنانية والعراقية وحتى الأفغانية للدفاع عن النظام البعثي في سوريا ومنعه من السقوط.
مؤسساتياً، ينضوي"محور المقاومة"، الذي يستفيد كثيراً من الدعم الرسمي وغير الرسمي الإيراني، تحت قيادة فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الذي يأتمر مباشرةً بأوامر المرشد الأعلى، السيد علي خامنئي، من دون المرور بالحكومة الإيرانية. مع ذلك، تتمتع فصائل محور المقاومة بالكثير من المرونة، بما يعنيه هذا من حرية اتخاذ القرار على أساس الوقائع المحلية، من دون الحاجة للعودة إلى القيادة في طهران بخصوص معظم القرارات.
تمثل حرب غزة الآن تحدياً كبيراً وغير مسبوق لمحور المقاومة بسبب التكاتف الغربي القوي مع اسرائيل، هذه المرة، بعد هجمات السابع من أكتوبر، ونشر الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، أسلحة متقدمة وكثيرة في المنطقة، لمنع دخول فصائل"محور المقاومة" غير الفلسطينية في الصراع العسكري الدائر في غزة بين إسرائيل و"حماس". يشي هذا النشر، والخطاب المباشر والصريح الذي يرافقه، باستعداد غربي معلن للدخول في مواجهة مسلحة مع هذه الفصائل.
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