عنف كرة القدم يهز صورة فرنسا قبل الأولمبياد

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/4637481-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%8A%D9%87%D8%B2-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AFدوامة جديدة من العنف بعد إلغاء مباراة كانت مقررة بين فريقي مرسيليا وليون (أ.ف.

وفي هذا التوقيت تشكل الأحداث إساءة لصورة الكرة الفرنسية، بينما تعكف رابطة الدوري المحلي على العمل من أجل بيع حقوق بث مباريات البطولة خلال الفترة 2024- 2029، كما أن الأحداث تسيء أيضاً للبلاد بصفة عامة، قبل أقل من عام من موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في العاصمة باريس. وستقام بعض مباريات الجولات التمهيدية الأولمبية في مرسيليا؛ حيث اندلع العنف والشغب الجماهيري بين مشجعي إنجلترا والشرطة الفرنسية في نهائيات كأس العالم 1998.

وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية إيملي أوديا- كاسيترا: «هذه الأفعال غير المقبولة تتنافى مع قيم كرة القدم والرياضة، ويجب العثور على مرتكبيها ومعاقبتهم بشدة». وأضافت الوزيرة أن السلطات اعتقلت 7 أشخاص على خلفية الأحداث، الأحد. headtopics.com

وسجل جيرو هدفين في أول نصف ساعة تقريباً، ودخل الفريق الاستراحة متقدماً 2 - صفر، لكن نابولي صاحب الأرض وحامل اللقب قلص الفارق عن طريق ماتيو بوليتانو بعد بداية الشوط الثاني بـ5 دقائق، ثم أدرك جياكومو راسبادوري التعادل في الدقيقة 63.

وأخفق ميلان بذلك في تحقيق أي فوز في آخر 3 مباريات في كل المسابقات، حيث خسر أمام يوفنتوس في مباراة قمة، ثم تعثر أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وقبل أن يفرط في الانتصار في ضيافة نابولي. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/4637381-%C2%AB%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7%C2%BB-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-3-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس عن أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات، على خلفية القبلة الشهيرة على شفتي بطلة العالم جيني هيرموسو. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: aawsat_News »

موعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةموعد حفل الكرة الذهبية 2023 والقنوات الناقلة يترقب عشاق كرة القدم في العالم، مساء اليوم الاثنين، حفل الكرة الذهبية 2023 لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن العام اقرأ أكثر ⮕

الليلة.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 'بالون دور 2023'تترقب جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم اليوم الاثنين حفل الكرة الذهبية السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في العالم، الذي تنظمه مجلة 'فرانس فوتبول'. اقرأ أكثر ⮕

بعد 4 محاولات.. حلم صلاح بـ'الكرة الذهبية' يتضاءليواصل النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، منافسة أباطرة كرة القدم في العالم، من أجل تحقيق حلمه بالحصول على جائزة (الكرة الذهبية)، ل اقرأ أكثر ⮕

منافسة شديدة بين ميسي وهالاند ومبابي.. برأيك من يستحق جائزة الكرة الذهبية؟تتجه أنظار جماهير لعبة كرة القدم نحو العاصمة الفرنسية باريس، مساء الاثنين، الموافق 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إذ يُقام حفل جوائز الكرة الذهبية المقدمة من مجلة 'فرانس فوتبول'. اقرأ أكثر ⮕

موعد مباراة العودة بين الأهلي المصري وصن داونز | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةموعد مباراة العودة بين الأهلي المصري وصن داونز يترقب عشاق كرة القدم المصرية، موعد مباراة الأهلي المصري ضد ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نصف نهائي اقرأ أكثر ⮕

هل يحقق محمد صلاح حلمه بـ«الكرة الذهبية»؟يواصل النجم الدولي المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، منافسة أباطرة كرة القدم في العالم، من أجل تحقيق حلمه بالحصول على جائزة «الكرة الذهبية». اقرأ أكثر ⮕