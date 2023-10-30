عنف كرة القدم يهز صورة فرنسا قبل الأولمبياد

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وفي هذا التوقيت تشكل الأحداث إساءة لصورة الكرة الفرنسية، بينما تعكف رابطة الدوري المحلي على العمل من أجل بيع حقوق بث مباريات البطولة خلال الفترة 2024- 2029، كما أن الأحداث تسيء أيضاً للبلاد بصفة عامة، قبل أقل من عام من موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في العاصمة باريس. وستقام بعض مباريات الجولات التمهيدية الأولمبية في مرسيليا؛ حيث اندلع العنف والشغب الجماهيري بين مشجعي إنجلترا والشرطة الفرنسية في نهائيات كأس العالم 1998.
وقالت وزيرة الرياضة الفرنسية إيملي أوديا- كاسيترا: «هذه الأفعال غير المقبولة تتنافى مع قيم كرة القدم والرياضة، ويجب العثور على مرتكبيها ومعاقبتهم بشدة». وأضافت الوزيرة أن السلطات اعتقلت 7 أشخاص على خلفية الأحداث، الأحد. headtopics.com
وسجل جيرو هدفين في أول نصف ساعة تقريباً، ودخل الفريق الاستراحة متقدماً 2 - صفر، لكن نابولي صاحب الأرض وحامل اللقب قلص الفارق عن طريق ماتيو بوليتانو بعد بداية الشوط الثاني بـ5 دقائق، ثم أدرك جياكومو راسبادوري التعادل في الدقيقة 63.
وأخفق ميلان بذلك في تحقيق أي فوز في آخر 3 مباريات في كل المسابقات، حيث خسر أمام يوفنتوس في مباراة قمة، ثم تعثر أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وقبل أن يفرط في الانتصار في ضيافة نابولي. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/4637381-%C2%AB%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7%C2%BB-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3-3-%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاثنين رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس عن أي نشاط كروي لمدة 3 سنوات، على خلفية القبلة الشهيرة على شفتي بطلة العالم جيني هيرموسو. headtopics.com