عنصر أساسي من قبة إسرائيل.. ما هي صواريخ تامير الأميركية؟

لكن ما هي صواريخ"تامير" وكم تبلغ تكلفتها، لا سيما أنها عنصر أساسي في نظام"القبة الحديدية" الدفاعي الإسرائيلي، بحسب تقرير نشرته"نيوزويك".

كانت صواريخ"تامير" من بين العناصر الأولى التي تم إرسالها إلى إسرائيل بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. فيما تصنع بواسطة شركة RTX ومقرها الولايات المتحدة، والمعروفة سابقاً باسم Raytheon، بالشراكة مع شركة Rafael Advanced Defense Systems الإسرائيلية.في حين تُستخدم الصواريخ كجزء من نظام القبة الحديدية المتنقل لاعتراض وتدمير الهجمات الجوية القادمة التي يتم اكتشافها عبر الرادار.

وتبلغ تكلفة كل صاروخ اعتراضي من طراز"تامير" حوالي 40 ألف دولار، وفقاً لمجلة"فورين بوليسي"، وتبلغ نسبة نجاح القبة الحديدية نحو 90 بالمئة.كذلك تشمل المساعدات الأميركية لدعم نظام القبة الحديدية أيضاً مجموعات ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM)، والتي تُستخدم لتحديث أنظمة الملاحة على"القنابل الغبية" وتحويلها إلى أسلحة موجهة بدقة، أو"قنابل ذكية". headtopics.com

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الشحنة الأولى من الأسلحة نحو 1000 قنبلة ذكية ذات قطر صغير. وتزن القنابل الواحدة حوالي 250 رطلاً ويتم توجيهها بواسطة نظام الملاحة GPS، وفقًا لصحيفة"نيويورك تايمز".وفي الأسبوع الماضي، ظهرت تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة سترسل إلى إسرائيل عشرات الآلاف من قذائف المدفعية التي كانت متجهة إلى أوكرانيا.

وقال مسؤولو وزارة الدفاع إن القذائف عيار 155 ملم كانت في الأصل جزءاً من مخزون مخصص لإسرائيل ولكن تم نقلها إلى أوروبا قبل صراع الشرق الأوسط.سفن حربية وحاملات طائرات يذكر أن الولايات المتحدة أرسلت أيضاً سفناً حربية تابعة للبحرية وحاملات طائرات إلى المنطقة، إلى جانب آلاف القوات والطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية.بعدما أعلن الجيش المصري أن طائرة مسيرة وقعت في مدينة طابا بوقت سابق اليوم، أفيد بسقوط مقذوف في مدينة نويبع، جنوب سيناء أيضا، على البحر الأحمر.فقد أكد ...بعد ساعات من انتخابه رئيساً لمجلس النواب الأميركي، شغل فيديو لمايك جونسون آلاف المواطنين.فقد انتشر فيديو قديم وخطير له يتحدث فيه عن منصة إكس (تويتر ... headtopics.com

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