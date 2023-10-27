عملية 'نيلي'... عندما يذهب الجواسيس الإسرائيليون لمطاردة قادة حماس

أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم إنشاء وحدة خاصة من عملاء"الشين بيت" (جهاز الأمن الداخلي) والموساد (جهاز المخابرات الخارجية) أطلق عليها اسم"نيلي"، مهمتها تعقب أعضاء حركة حماس المسؤولين عن هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر والقضاء عليهم. عملية تذكر بتلك التي جرت في 1972 ضد فلسطينيي مجموعة"أيلول الأسود" التي اتهمت بالوقوف وراء عملية ميونيخ ضد الفريق الأولمبي الإسرائيلي، ولكن مع اختلافات ملحوظة..
من الجدير بالذكر أن هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر كان جزئيا نتيجة لفشل أجهزة المخابرات. يوضح شاهين مدرس أن"هذا مثال على ما نسميه ’إحباط الجواسيس‘ وهو ظاهرة معروفة تؤثر على العملاء الذين ظلوا لفترة طويلة في حالة تأهب مستمر حتى أصبحوا في النهاية أقل يقظة". برأيه هذا الفشل لا يترك للجواسيس الإسرائيليين أي خيار سوى وضع الأمور في نصابها الصحيح عبر عملية حاسمة تؤخذ فيها العين بالعين والسن بالسن.
تسمح لنا المقارنة مع عملية"غضب الرب" أيضا بالحصول على فكرة عن الوسائل التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل في مطاردة من هذا النوع. في ذلك الوقت، تم تزويد خمسة فرق مختلفة من الجواسيس والقتلة بدعم مالي ولوجستي لمدة عقدين من الزمن لمطاردة أعضاء مجموعة"أيلول الأسود" وتصفيتهم مع من ساعدهم أينما وجدوا.عندها أنشأت إسرائيل وحدة سرية للغاية ضمن قسم العمليات السرية للموساد - تسمى كيدون (الحربة). headtopics.com
المقارنة مع عملية"غضب الرب" لها حدودها أيضا. يؤكد شاهين مدرس أن"الفرق الرئيسي هو أن ’نيلي‘ ستُنفذ بينما إسرائيل في حالة حرب مع حماس". إن عملية تتبع مقاتلي حماس المعزولين في غزة أو في شبكات الأنفاق سوف تكون أكثر تعقيدا من حيث التنظيم بسبب خطر احتمال حدوثها بالتزامن مع
من جانبه يعتقد الباحث السياسي الإسرائيلي أهرون بريغمان أن"عملاء الشين بيت سيدخلون مع الجيش الإسرائيلي لمحاولة تحديد مكان الرهائن في أسرع وقت ممكن، وكذلك الأهداف التي سيتم قتلها. وبعد ذلك سيقررون أفضل طريقة للمتابعة".الميزة الأخرى لـ’نيلي‘ هي أنها تقوم على التعاون بين الشين بيت والموساد."وبعبارة أخرى، فإن مطاردة أولئك الذين نظموا ونفذوا هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر لن تقتصر على أراضي غزة"، وفق أهرون بريغمان. headtopics.com