عملية طوفان الأقصى.. الدلالات.. التحولات.. السيناريوهات.. رؤية مغربية

لكنها نجحت في تحقيق نصر سياسي ونفسي فرضت بموجبه على العرب التسليم باختلال موازين القوى لفائدة دولة الاحتلال، والقبول فيما بعد بمشاريع التسوية والمفاوضات على أساس"التنازل عن الأرض مقابل السلام".. انتهى المسار الأول باتفاق أوسلو الذي جرى التوقيع عليه على ثلاث مراحل واشنطن 1993 والقاهرة 1994 والاتفاق النهائي في واشنطن يوم 26 شتنبر 1995، والذي نص من بين ما نص عليه على إقامة سلطة حكومية فلسطينية ذاتية انتقالية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات تؤدي إلى تسوية دائمة على أساس قراري 242 و338.

اليوم نحن أمام متغير جديد يتعلق بتعديل واضح في قواعد الاشتباك ربما ستسمح بانطلاق مفاوضات أكثر جدية بين أطراف النزاع بعدما عادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة الدولية بفضل تحولات ما بعد السابع من أكتوبر، وما تبعه من تضحيات قدم معها الشعب الفلسطيني آلاف الشهداء وآلاف الجرحى والمعطوبين وآلاف المنازل والبنيات التحتية المدمرة، وهي تضحيات لا يمكن، ولا ينبغي أن تذهب سدى..

وفي هذا السياق لابد من التقاط تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الذي بدأ يتحدث على أن الحل يكمن في دولتين لشعبين، بينما يتحدث شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي عن الحاجة إلى مؤتمر دولي للسلام لحل الأزمة، أما توماس فريدمان الصحافي اليهودي الذي لا يخفي دعمه الكامل لإسرائيل، ما فتئ يرسل النصائح لبايدن بأن يعمل ما في جهده لإقناع نتنياهو ومن يدور في فلكه برسم أفق سياسي لما بعد الحرب على أساس حل الدولتين.

لابد من تقييم الموقف العربي والإسلامي وبحث ممكنات تطويره في اتجاه خدمة مشروع التحرير الفلسطيني والتحرر من وهم إمكانية بناء علاقات طبيعية مع دولة الاحتلال لخدمة مصالح الدولة العربية القطرية، والاستثمار في تقوية الجبهات الداخلية والمصالحة مع القوى الحية في البلدان العربية لتعزيز مواقفها وتحصين مواقعها أمام دول التحالف الغربي التي كشفت عن نواياها الحقيقية.

