عمدة تل أبيب: لا يمكننا العودة للدراسة لأن المدينة تحت قصف صاروخي

ومنذ ساعات الصباح، أعلنت كتائب القسام، قصف تل أبيب بعدة بدفعتين من الصواريخ اليوم الجمعة، ردا على المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.اظهار أخبار متعلقة

وتناقلت حسابات عبرية، صورا لإصابات مباشرة، في عدد من المباني والمواقع في تل أبيب، وشوهدت النيران وأعمدة الدخان تتصاعد نتيجة الصواريخ القادمة منوخلال الأيام الأخيرة، تكرر قصف تل أبيب، فضلا عن ضربات صاروخية باتجاه حيفا وإيلات شمال وجنوب فلسطين المحتلة.

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بالفيديو.. إصابة إسرائيليين إثر قصف مبنى في تل أبيبأفاد مراسلنا، الجمعة، بإصابة 3 إسرائيليين إثر قصف مبنى في تل أبيب بصاروخ أطلق من غزة. اقرأ أكثر ⮕

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بالفيديو.. لحظة اختراق صاروخ أطلق من غزة مبنى سكنيا شرق تل أبيباخترق صاروخ أطلق من قطاع غزة مبنى سكنيا في مدينة بيتح تيكفا شرق تل أبيب، التي تعرضت قبل قليل لقصف صاروخي من كتائب 'القسام'. اقرأ أكثر ⮕

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مشاهد من آثار الدمار في تل أبيب ولحظة سقوط صواريخ أطلقت من غزة (فيديو)عجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطع فيديو توثق إصابة مباشرة لأحد المباني في تل أبيب والأضرار التي بحقت به، عقب إطلاق كتائب القسام لرشقة صاروخية باتجاه المدينة. اقرأ أكثر ⮕

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