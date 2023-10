عمدة لندن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.. شاهد

دعا عمدة العاصمة البريطانية"لندن""صادق خان" اليوم الجمعة إلى وقف إطلاق النار في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس، وإلى إنهاء قتل المدنيين.وقال خان - في فيديو مرفق بالتدوينة: إنه من المحتمل حدوث تصعيد عسكري كبير لن يؤدي إلا إلى تعميق الكارثة الإنسانية في

وأضاف خان أن آلاف المدنيين الأبرياء قتلوا بالفعل في إسرائيل وغزة، لذلك"فإنني أنضم إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى وقف إطلاق النار". Thousands of innocent civilians have already been killed in Israel and Gaza. With the humanitarian crisis set to deteriorate even further, I’m calling for a ceasefire.جدلا سياسيا قويا بين الموقف الرسمي المؤيد لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وبين موقف شعبي وسياسي ينتقد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة..

ومنذ 21 يوما يتعرض قطاع غزة المحاصر لغارات جوية إسرائيلية مكثفة في إطار عملية عسكرية سماها"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى معظمهم مدنيون.أخرى عملية"طوفان الأقصى"، ردا على"اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة". headtopics.com

