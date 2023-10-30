عمان تطالب واشنطن بنشر منظومة الدفاع الجوي 'باتريوت' خوفا من التصعيد والمسيرات

وقال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري في تصريحات للتلفزيون الأردني: إن الطائرات المسيرة، أصبحت تشكل تهديدا كبيرا للأردن وطلبنا منونفى الحياري ما أوردته تقارير إعلامية أفادت بأن وزارة الدفاع الأمريكية"البنتاغون" تستخدم قواعد الأردن لنقل بعض المعدات والأسلحة من مستودعاته إلى إسرائيل لتعزيز دفاعاتها في حربها في غزة.

وقال مسؤولون إن الأردن يشعر بقلق متزايد من أن القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري عقب الهجوم الذي شنته حماس على مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيل والذي يمكن أن يتحول أيضا إلى صراع أوسع نطاقا.وفي سياق متصل قال دبلوماسيون غربيون إن وزارة الدفاع الأمريكية استخدمت المنشآت العسكرية الأردنية في الأشهر القليلة الماضية، إذ عززت واشنطن وضعها العسكري في المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة قدرا كبيرا من القوة البحرية إلى الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك حاملتي طائرات وسفن دعم لهما، وأضافت الآلاف إلى عدد القوات في المنطقة. وحذر كبار المسؤولين في إدارة بايدن، بمن فيهم وزير الدفاع لويد أوستن، من خطر حدوث تصعيد كبير في الهجمات على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وأن إيران قد تسعى إلى توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس. headtopics.com

ولدى المملكة مئات المدربين الأمريكيين في البلاد، وهي واحدة من الحلفاء الإقليميين القلائل الذين يجرون تدريبات مكثفة مع القوات الأمريكية على مدار العام. ويعد الجيش الأردني أحد أكبر المستفيدين من التمويل العسكري الأجنبي من واشنطن والذي يصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

وكانت المملكة قد طالبت في وقت سابق المزيد من المساعدات لمواجهة الطائرات المسيرة المستخدمة في حرب المخدرات المستعرة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات على طول الحدود مع سوريا، والتي تلقي عمان باللوم فيها على الميليشيات الموالية لإيران التي تسيطر على جنوب سوريا. headtopics.com

ونشرت الولايات المتحدة الأمريكي منظومة الدفاع الجوي باتريوت في الأردن عام 2013 في أعقاب الثورة السورية، إذ كانت المملكة تخشى أن يتسع نطاق الحرب وتشعل صراعا إقليميا في المنطقة.

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