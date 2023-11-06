عمال بلدية يزيلون الثلوج في تشانغتشون بالصين

عمال بلدية يزيلون الثلوج من الرصيف في تشانغتشون بمقاطعة جيلين في الصين، اليوم الإثنين، حيث بدأت جبهة باردة مصحوبة برياح قوية وتساقط ثلوج كثيفة عبر شمال وشمال شرق الصين، واستجابة لذلك، نفذت السلطات المحلية تدابير طارئة، بما في ذلك التعليق المؤقت للفصول الدراسية والعمليات التجارية، إلى جانب التنشيط المبكر لأنظمة التدفئة. (إ.ب.أ).

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ALYAUM: الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربيةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 46 مواطنا من الضفة، بينهم عمال من قطاع غزة.

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RTARABIC: مقتل 5 عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة باليومين الماضيين في غزةأفادت قناة CNN الأمريكية بمقتل 5 موظفين إضافيين بالأمم المتحدة في غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

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RTARABIC: تنبيه عاجل من السلطات الإسرائيلية لسكان كريات شمونة الحدودية مع لبناندعت السلطات المحلية في بلدية كريات شمونة، المتاخمة للحدود اللبنانية شمال إسرائيل، اليوم الاثنين، سكانها إلى الجلاء فورا عن المدينة.

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ALWATANSA: معالجة 93 ألف م2عالجت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة في بلدية محافظة رفحاء، خلال أكتوبر 2023 أكثر من 93.700 متر مربع من المسطحات الخضراء، شملت الصيانة والقص والتجميل، وزراعة 402.000 زهرة إضافية، و310 أشجار،...

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ALYAUM: أهم إصلاحات بلدية رأس تنورة لتحسين المشهد الحضري خلال أكتوبرتضمنت هذه التحسينات إصلاح 750 متر مربع من حفر الشوارع، وزراعة 98000 شجرة وزهرة، وإصلاح 1000 متر مربع من الأرصفة المتهالكة، ودهان 2700 متر من بدورات الأرصفة والخطوط الأرضية.

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ALEQTİSADİAH: احتجاجات الأجور في بنجلادش تلحق ضررا بسلاسل إمداد ماركات الملابس العالميةتصاعد الإضراب العمالي الذي نفذه عمال النسيج في بنجلادش للمطالبة بتحسين أجورهم، في حين أعيد فتح معظم مصانع النسيج المزودة لمجموعات الملابس العالمية الكبرى التي تضررت خلال الآونة الأخيرة. وفي المنطقة الصناعية في دكا، استأنف نحو 600 مصنع تنتج الملابس لأكبر المجموعات العالمية عملها، وفق الشرطة، بعد توقف لأسبوع بسبب التحركات العمالية.

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