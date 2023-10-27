علم إيطاليا بدل فلسطين في الهند؟ فيديو يغزو التواصل

وظهر في الفيديو مجموعة أشخاص تسير في الشارع وتحمل لافتة كتب عليها باللغة الإنجليزية:"نحن الهنود نساند غزة"، وفق فرانس برس.فيما قال عدد من ناشري المقطع الذي حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبلغات عدة، إن المتظاهرين الذين خرجوا للتضامن مع غزة حملوا علم إيطاليا ظناً منهم أنه علم فلسطين.وقد ظهر في اللافتة التي يحملها المتظاهرون عبارة"Welfare party Kerala" التي يرشد البحث عنها إلى موقع حزب سياسي هندي، وكيرالا هي ولاية تقع في الهند.

كما اتضح من خلال الموقع الرسمي للحزب أنه يتخذ من العلم ذي اللون الأحمر والأبيض والأخضر شعاراً له ما يشير إلى أن المتظاهرين كانوا يحملون علم الحزب المنظم للتظاهرة، وليس علم إيطاليا.وبتعميق البحث، أمكن الوصول لصفحات الحزب التي دعا من خلالها بالفعل إلى مسيرة تضامنية مع سكان غزة في السابع عشر من أكتوبر الجاري.يشار إلى أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والمتواصل منذ السابع من أكتوبر إثر هجوم حماس المباغت، أسفر عن مقتل أكثر من 7 آلاف قتيل، معظمهم من المدنيين.

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