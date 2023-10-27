عقوبات أمريكية على 8 أفراد و4 كيانات 'لعلاقتهم بحماس'

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، فرض عقوبات على 8 أفراد 4 كيانات بسبب علاقاتهم بحركة حماس الفلسطينية وغيرها من المنظمات المصنفة"إرهابية".

وكتب بلينكن عبر حسابه الرسمي على منصة"إكس":"نفرض عقوبات على 8 أفراد لهم علاقات بحماس، بمن فيهم الذين أدوا أدوارا رئيسية في تسهيل تهرب الشركات التابعة للحركة من العقوبات". وتابع:"بالإضافة إلى فرض عقوبات على 4 كيانات بسبب علاقاتها بحماس وغيرها من المنظمات الإرهابية المصنفة".وتشن إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية"، دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 مواطنا بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. headtopics.com

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