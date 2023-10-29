عضو في مجلس الدوما الروسي ينتقد 'نفاق الغرب' في الحرب على غزة

حثّ عضو مجلس الدوما الروسي سلطان حمزاييف الشركات الغربية على مغادرة إسرائيل وسط التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، معربا عن ثقته في أن ذلك لن يحدث لأنها"شركات مرائية".

وأشار البرلماني الروسي إلى أن ليس فقط المسلمون، وإنما أيضا ممثلو الديانات والثقافات المختلفة، وحتى الملحدون واليهود، يحتجون"على قتل كبار السن والنساء والأطفال والمدنيين في فلسطين".في الـ7 من أكتوبر الجاري. وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع أكثر من 8 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف جريح إضافة إلى نحو 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض.

نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، استدعاء سفير روسيا الاتحادية لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف إلى مبنى وزارة الخارجية بشأن زيارة وفد حركة"حماس" لموسكو.أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن عناصر من القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز قوات الجيش الإسرائيلي قرب موقع إيرز العسكري، واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل الموقع. headtopics.com

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لاستعدادات الجيش الإسرائيلي للهجوم البري الواسع المرتقب على قطاع غزة.أظهرت لقطات وصور حجم دمار كبير في عدد من المناطق الإسرائيلية بينها تل أبيب وضواحيها جراء قصف متتالي نفذته كتائب القسام وسرايا القدس في ساعات المساء. headtopics.com

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أسعار الغاز تشهد انخفاضًا على الرغم من تصعيد الحرب في غزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةأسعار الغاز تشهد انخفاضًا على الرغم من تصعيد الحرب في غزة تستمر أسعار الغاز في الانخفاض وسط الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحماس، وبلغ متوسط سعر جالون الغاز اقرأ أكثر ⮕

كيربي: قلقون من توسع الحرب وأرسلنا رسائل إلى إيران وحزب اللهقال منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الولايات المتحدة قلقة من توسع دائرة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 22 يوما. اقرأ أكثر ⮕

إردوغان: الغرب هو «المذنب الرئيسي» في مجازر غزةوصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت الغرب بأنه «المذنب الرئيسي في مجازر غزة». اقرأ أكثر ⮕