عشرات الغاضبين يقتحمون مطار داغستان بحثًا عن إسرائيليين: لا مكان لقتلة الأطفال بيننا

وأعلنت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) أن قوات الأمن أخلت مطار محج قلعة في داغستان من جميع المواطنين غير المصرح لهم بدخوله بدءًا من مساء أمس الأحد، وسيتم إغلاقه حتى 6 نوفمبر.

وأعلنت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) أن قوات الأمن أخلت مطار محج قلعة في داغستان من جميع المواطنين غير المصرح لهم بدخوله بدءًا من مساء أمس الأحد، وسيتم إغلاقه حتى 6 نوفمبر.

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لحظة حصار ورشق طائرة قادمة من إسرائيل في مطار روسي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةلحظة حصار ورشق طائرة قادمة من إسرائيل في مطار روسي اقتحمت حشود ضخمة، أمس الأحد، المطار الرئيسي في داغستان؛ بحثًا عن مواطنين إسرائيليين بعد ورود أنباء عن وصول اقرأ أكثر ⮕

محتجون يقتحمون مطارا في داغستان بعد أنباء عن هبوط طائرة تقل إسرائيليينأعلنت الشرطة الروسية الاثنين توقيف ستين شخصا يشتبه في أنهم اقتحموا مساء الأحد مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في منطقة القوقاز، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة تقل ركابا إسرائيليين. اقرأ أكثر ⮕

إخلاء مطار في داغستان بعد اقتحامه من محتجين عقب هبوط طائرة من إسرائيلاقتحم عشرات المحتجين، اليوم (الأحد)، مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية، بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

توقيف 60 شخصا بعد اقتحام مطار في داغستان احتجاجا على هبوط طائرة إسرائيليةأفادت السلطات الروسية أن 60 شخصا يشتبه في أنهم اقتحموا مطارا في داغستان بحثا عن إسرائيليين على ما يبدو، أوقفوا فيما أصيبت 9 من عناصر الشرطة.وقال الجهاز الإ اقرأ أكثر ⮕

توقيف 60 شخصاً بعد اقتحام مطار في داغستان احتجاجاً على هبوط طائرة إسرائيليةأفادت السلطات الروسية أن 60 شخصا يشتبه في أنهم اقتحموا مطارا في داغستان بحثا عن إسرائيليين على ما يبدو، أوقفوا، فيما أصيبت 9 من عناصر الشرطة.وقال الجهاز ال اقرأ أكثر ⮕

إغلاق مطار في داغستان بعد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيينإغلاق مطار في داغستان بعد مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين اقرأ أكثر ⮕