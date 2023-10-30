عشرات القتلى في غارات إسرائيلية جديدة على غزة.. وصفارات الإنذار تدوي في سديروت

وذكرت الوكالة أن 23 شخصا قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلين شمال القطاع. وفي وسط القطاع، ذكرت أن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا في منطقة الزوايدة لتقتل وتصيب العشرات. وأفادت بقصف برج المهندسين في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.من جهته، قال التلفزيون الفلسطيني إن خدمات الإنترنت والاتصالات انقطعت في مناطق شمال قطاع غزة.

وكانت خدمات الاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت قد عادت تدريجيا إلى مناطق مختلفة من قطاع غزة في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، بعد توقفها بشكل شبه تام منذ يوم الجمعة. وقال مسؤول أميركي لصحيفة"واشنطن بوست" إن إسرائيل أعادت خدمات الانترنت والاتصالات في قطاع غزة تحت ضغط أميركي. وقال المسؤول الأميركي"بعد قطع الاتصالات يوم الجمعة، ضغطت الولايات المتحدة على الحكومة الإسرائيلية لإعادة تشغيلها".وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة في بيان لها:"غارة إسرائيلية تستهدف محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة قبل قليل".

ووفقا لشهود عيان استخدم الجيش الإسرائيلي قنابل وقذائف دخانية منها قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليا في قصفه لمحيط المستشفى الذي يأوي ما لا يقل عن 4 آلاف مريض وجريح، وأكثر من 14 ألف نازح. كما أفاد مدير مستشفى القدس، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف منذ الصباح محيط المستشفى مرات عديدة، مشيرا إلى أن تهديد مستشفى القدس مجددا ترافق مع استهدافات جوية لمحيطه.أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها يخوضون"اشتباكات عنيفة" مع الجيش الإسرائيلي المتوغل في شمال غربي قطاع غزة. headtopics.com

وقالت الكتائب في بيان إن مقاتليها يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غربي غزة. وكانت كتائب القسام قد أكدت في بيان سابق أن مقاتليها"يؤكدون استهداف دبابتين للقوات المتوغلة شمال غربي غزة واشتعال النيران فيهما".

وأتى إعلان كتائب القسام عن المواجهات بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي الأحد زيادة عدد قواته التي تقاتل داخل قطاع غزة. وقال المتحدث باسمه دانيال هغاري خلال إحاطة تلفزيونية"قمنا خلال الليل (السبت الأحد) بزيادة دخول قوات (الجيش الإسرائيلي) إلى غزة، وانضمت إلى القوات التي تقاتل هناك".كشر مانشستر سيتي عن أنيابه، وحقق فوزا كبيرا 3 - صفر على مضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة العاشرة لبطولة الدوري ... headtopics.com

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